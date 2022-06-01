هيئة الحج توجه دعوة لـ

2022/06/01 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة الحج والعمرة، اليوم

الأربعاء، الحجاج الذين ظهرت اسماءهم

إلى مراجعة مصرفي التجاري والرافدين،

لتسديد المبالغ المتبقية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تعلن افتتاح المصرف

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