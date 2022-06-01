الكهرباء تعلن عن عدم تسديد مستحقات الغاز الإيراني وتخفيض بساعات التجهيز

2022/06/01 | 17:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يسمح للعراق بتسليم أموال نقدية لإيران.

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