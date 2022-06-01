“زلّة لسان” تضع إليسا في موقف محرج

2022/06/01 | 17:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من مشاركة الفنانة اللبنانية اليسا​ في مؤتمر إطلاق مبادرة “جسور” بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في الأردن.

وأخطأت إليسا خلال إلقاء كلمتها، فبدلاً من أن تقول كلمة “بطالة” قالت “البطاطا”، فاستدركت الأمر وصحّحت كلامها وقالت “هلأ هيدي رح يعلقوا فيا بالسوشال ميديا”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ردة فعل إليسا في هذا الموقف، وكيف تعاملت معه بكل عفوية، وعرفت أنها ستكون ترند، على الرغم من أنها لم تقصد أن تخطئ.

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