تربية البرلمان ترد على البنك الدولي.. وتشكل لجنة لـ”مكافحة تسريب الأسئلة”

2022/06/01 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشفت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، عن تشكيل لجنة مختص عملها على مراقبة ومتابعة مسالة تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية، فيما ردت على تقرير البنك الدولي الذي قلل من ذكاء طلبة العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت عضو اللجنة، محاسن الدليمي في حديث لوكالة / المعلومة /، […]

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