الرافدين يعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

2022/06/01 | 18:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، توزيع رواتب المتقاعدين.

وقال المصرف في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) إنه “باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين، لشهر حزيران، عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.



وأضاف إنه “تم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري، وبإمكان المتقاعدين تسلّم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه”.

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