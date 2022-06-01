غاريث بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد

2022/06/01 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الويلزي، غاريث بيل، رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في نهاية عقده، في يونيو الجاري.

ونشر اللاعب بيانا رسميا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوديع جماهير المرينغي.

وقال بيل في بيانه: “أنا أكتب هذه الرسالة من أجل شكر جميع زملائي واللاعبين والمدربين الذين عاصرتهم في النادي والجماهير التي دعمتني”.

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