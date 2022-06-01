وداعاً للعواصف الترابية.. الصيف اللأهب يدخل العراق ودرجات حرارة مرتفعة فوق الطبيعي - عاجل

2022/06/01 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، موعد ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، فيما أشارت إلى انحسار الأتربة.وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "التقرير الذي صدر من قسم التنبؤ الجوي أشار إلى ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الخميس".وأضاف، أن "البلاد ستتأثر بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري الذي دائماً ما يتشكل في كل عام مع بداية الشهر السادس بالإضافة الى انحسار بعض المنخفضات والمرتفعات الجوية التي كانت تؤثر علينا سابقاً، إذ كانت سبباً بحدوث العواصف الترابية".وأكد أنه "تم ارسال التحذيرات من المنخفض الجوي، إلى جميع مؤسسات الدولة".

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