اعتقال شخصين بعد فيديو الهروب من دورية أمنية في السعودية

2022/06/01 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة السعودية، الأربعاء، القبض على شخصين متهمين بنشر مخالفتهما المرورية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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