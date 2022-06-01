بين المقاومة المدنية والمسلحة.. كيف يواجه الأوكرانيون تقدم روسيا في دونباس؟

2022/06/01 | 18:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُحذر أوكرانيا من أن الروس على وشك تحقيق نصر كبير في منطقة دونباس، حيث تسيطر قوات الكرملين على معظم مدينة سيفيرودونيتسك الشرقية.لكن حتى مع تقدم قوات فلاديمير بوتين الغازية، فإنه لا يزال الكثير من الناس في أوكرانيا يظهرون تحديهم لهذا الغزو بطرق مختلفة.وفي تقرير ميليسا بيل مراسلة CNN المزيد من التفاصيل عن هذه الطرق التي يقوم الأهالي باستخدامها لإظهار مقاومتهم للغزو الروسي.

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