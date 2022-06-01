إيطاليا تؤكد دعمها ومساندتها للعراق والحفاظ على مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/06/01 | 18:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت إيطاليا، اليوم الأربعاء، دعم ومساندة العراق في جميع المجالات التي من شأنها أنَّ تحافظ على مسيرة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبلَ نائبة وزير الخارجيَّة والتعاون الدوليّ الإيطاليّ مارينا سيريني في مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المُشترَك في المجالات التي تعزز تطوير العلاقات بين البلدين”.

واضاف البيان “بحث الجانبان إيجاد السُبُل الكفيلة التي تحقق مصلحة البلدين الصديقين”.



وأشار إلى أن “اللقاء ناقش التطورات السياسيَّة الراهنة على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة والأزمة بين روسيا وأوكرانيا.



واكد البيان “تطابق وجهات النظر بشأن وضع اَلية لإنهاء الحرب التي أصبحت تداعياتها خطيرة على دول المنطقة والعالم، إضافة إلى تأثيراتها السلبيَّة على الأمن الغذائيّ العالميّ والطاقة”.

من جانبها نقلت مارينا سيريني رسالة الحكومة الإيطاليَّة إلى وزير الخارجية التي تؤكَّد فيها دعم ومساندة العراق حكومةً وشعباً في جميع المجالات التي من شأنها أنَّ تحافظ على مسيرة العلاقات الثنائيَّة ودعم النظام الديمقراطيّ في العراق وتحقيق الاستقرار.

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