2022/06/01 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتوالى العمليات النوعية التي اسرت الصديق وابغضت العدو، خاصة بعد الضربات الموجعة التي جاءت بيد رجال العراق الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، والتي تمكنت فيها من القاء القبض على مفرزة إرهابية مكونة من ٤ متهمين خطرين من عصابات داعش وهي المسؤولة عن نقل الارهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى.

حيث دون الشجعان في وكالة الاستخبارات الاعترافات الأولية لهذه العصابة الإرهابية المجرمة، والتي أفادت بوجود مواد مخبأة تحت الأرض معدة للتفجير لاستخدامها ضد القوات الأمنية، اذ باشر فريق عمل مشترك مختص وبدلالة هؤلاء المجرمين، تم ضبط عبوات لاصقه وكمية من مادة TNT وصاروخ نوع نمساوي و٦ اجهزة موبايل تفجير وبطاريات تفجير ومفاتيح تستخدم للتفجير و٢٠ صاعق و٢٥ قداحة كهربائية، فضلا عن شرائح سيم كارت تحتوي على رؤوس تحريضية لقتل ونحر القوات الأمنية وشروحات عن كيفية صناعة وتركيب وخلط المواد المتفجرة ودروس عن استخدام الهاون وصواريخ الكاتيوشا والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وما زالت التحقيقات مستمرة مع هذه المفرزة الإرهابية.

لقد تسلح رجال وكالة الاستخبارات بحب العراق وسيواصلون عملهم الميداني الاستباقي لدحر الارهاب ويرسموا طريق النصر على جبين هذا الوطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية نوعية للإستخبارات العـراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية نوعية للإستخبارات العـراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).