أربعة قتلى في زلزالين جنوب غرب الصين

2022/06/01 | 18:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 14 آخرون بجروح في زلزالين ضربا مناطق في جنوب غرب الصين.

وقالت شبكة التلفزيون الصيني العام (سي سي تي في) إن "زلزالاً بلغت شدته 6.1 درجات ضرب على عمق ضحل منطقة ليس فيها كثافة سكانية في إقليم سيتشوان على بعد 100 كلم غرب العاصمة الإقليمية شينغدو".

وأضافت، أن "تلت هذا الزلزال الأول بعد ثلاث دقائق هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.5 درجات، وأدت إلى الوفيات والإصابات بحسب الشبكة".

وأظهرت مشاهد بثتها الشبكة العشرات من التلاميذ وهم يصرخون ويحتمون تحت مناضدهم فيما بدأت مدرستهم تهتز، قبل أن يخرجوا من صفوفهم واضعين أذرعهم فوق رؤوسهم.

وأظهر تسجيل آخر نشرته شبكة سي جي تي أن الحكومية، تداعيات الهزة الأولى التي تسببت بانزلاقات في التربة دمرت سيارات وخلفت حطام صخور وأوحالًا على أحد الطرق.

وأرسلت سلطات مدينة يآن أكثر من 4500 شخص إلى منطقة الزلزال بينهم فرق إنقاذ وإطفاء ومن الشرطة العسكرية، بحسب شبكة سي سي تي في.

وقالت إن المدينة "تبذل قصارى جهدها لإنقاذ العالقين ...



وتقليل عدد الوفيات إلى أقصى حد ممكن".

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