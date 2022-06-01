معركة النفط والغاز بين بغداد والاقليم مشابهة لاستفتاء الاستقلال

2022/06/01 | 18:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية، الاربعاء، ان معركة النفط والغاز الجارية بين بغداد والاقليم مشابهة لاستفتاء الاستقلال الفاشل لانفصال الاقليم عن العراق مما يحمل تداعيات جيوسياسة خطيرة على دول الجوار في تركيا وايران .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن […]

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