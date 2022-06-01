بعد تعقب لـ(6) أيام.. إعتقال أبرز عناصر الدعم اللوجستي لداعش

2022/06/01 | 18:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال أحد أبرز عناصر الدعم اللوجستي لـ”داعش” في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة خبر برس (واخ)، أن “فريق استخباري نجح في اعتقال أحد أبرز عناصر الدعم اللوجستي لخلايا داعش الإرهابي في حمرين، 75 كم شمال شرق بعقوبة بعد تعقب ورصد استمر لـ 6 أسابيع”.



وأشار إلى أن “المعتقل كان بضمن ما يعرف بالخلايا النائمة”.

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