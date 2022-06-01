موسم الحج يشعل سوق سعر الدولار.. وهيئة الحج لا تعلم سبب التسديد بالعملة الصعبة!

2022/06/01 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفع سعر الدولار خلال الأيام الماضية بسبب الاقبال المتزايد من قبل الحجيج المقبلين على أداء الفريضة بعد فرض هيئة الحج والعمرة شرط تسديد المبالغ بالدولار، فيما تؤكد الهيئة ان القرار كان مركزيا ولا نعلم أسبابه.

وقال مدير مكتب هيئة الحج والعمرة في محافظة الديوانية علي الشيباني في حديث لـ (بغداد اليوم) أن " هيئة الحج والعمرة أصدرت توجيهاً لجميع مكاتبها في العراق بان تكون المبالغ المستلمة من الحجاج بالدولار الأمريكي وليس بالدينار العراقي كما معمول فيه سنوياً".

وأضاف اننا " لا نعرف أسباب هذا التوجيه ونحن نستلم التوجيهات بشكل إداري ومركزي ونعمل بها "، مبينا ان " كلفة أداء الحاج الواحد إذا كان عبر المطار فستكون 4200$ وان الحج على الطريق البري سيكلف 3450$".

علي الخيكاني صاحب أحدى مكتب للصيرفة في الديوانية قال لـ (بغداد اليوم) أن " سعر صرف الدولار ارتفع بشكل طفيف بعد أن قام الحجيج بتحويل مبالغ التحويل لصالح هيئة الحج والعمرة الى الدولار بسبب القرار الاخير".

وأشار الى ان "الاقبال المتزايد على الدولار من قبل الحجيج زاد بشكل كبير في محافظة الديوانية واغلب المحافظات رفع سعر الدولار بشكل طفيف امام الدينار".

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