أوكرانيا تعلن خسارة نحو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الحرب

2022/06/01 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، ، اليوم الأربعاء، إن بلاده فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي و200 مصنعا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرنفورم" عن يرماك قوله خلال كلمة ألقاها في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيرلندي: "بسبب الأعمال العدائية، غادر البلاد 5 ملايين شخص..



استحوذت الحرب على 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني.



فقدنا أكثر من 200 مصنعا".

وأشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني إلى أن الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت بالفعل مستوى 600 مليار دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، إيغور ديادورا، بأنه بحلول نهاية العام ستصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا إلى حوالي 50%.

وأطلقت روسيا في نهاية فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس ونزع الصبغة النازية في أوكرانيا، وجاءت العملية بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو.

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