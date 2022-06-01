برنامج بطولات العراق .. المرحلة 34

2022/06/01 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برنامج مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين ضمن بطولة العراق لكرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

-الخميس:

(13:30) القاسم – اربيل

سامراء – الكهرباء

الطلبة – نفط ميسان

(16:00) الميناء – الشرطة

(18:30) الزوراء – امانة بغداد

-الجمعة:

(13:30) الصناعة – نفط البصرة

(16:00) القوة الجوية – زاخو

(18:30) النجف – الكرخ

-السبت:

(13:30) الديوانية – نوروز

(16:00) نفط الوسط – النفط

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