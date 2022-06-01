تحذير أميركي وتعليق من

2022/06/01 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، تركيا من هجوم عسكري في سوريا قائلا إنه سيعرّض المنطقة للخطر.

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