2022/06/01 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uDhVJScJuvA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القائد العام يترأس اجتماعا للجنة بناء القدرات العسكريةفي نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القائد العام يترأس اجتماعا للجنة بناء القدرات العسكريةفي نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).