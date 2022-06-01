2022/06/01 | 19:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zSsqbp5v34M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسريب اسئلة الامتحانات يثير استياء الاوساط الشعبية ويهدد مصير الطلبة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسريب اسئلة الامتحانات يثير استياء الاوساط الشعبية ويهدد مصير الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).