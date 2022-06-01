أبرز ما دار بين العامري وبلاسخارت في لقائهما ببغداد

2022/06/01 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري لبلاسخارت: “ندعم مبادرة المستقلين ومنفتحون مع الجميع لانهاء الانسداد” استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الاربعاء رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في مكتبه بالعاصمة بغداد.وبحث الجانبان مجمل الاوضاع السياسية وآخر التطورات في المشهد المحلي، فيما شددا على ضرورة انهاء الانسداد السياسي وحل الازمة الراهنة تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة.من […]

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