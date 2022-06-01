مانشستر يونايتد يعلن عن رحيل بول بوجبا.. وجاريث بيل يودّع ريال مدريد برسالة مؤثرة

2022/06/01 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رحيل متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق، إذ ينتهي عقد اللاعب مع نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري

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