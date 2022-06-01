النفط العراقي يسجل رقماً قياسياً في أيار

2022/06/01 | 19:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدل الكميات اليومية بلغت ثلاثة ملايين و300 ألف برميل.

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