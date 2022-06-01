الخارجية الروسية: تزويد أوكرانيا بالسلاح يعرقل مفاوضاتها مع روسيا

2022/06/01 | 19:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن تزويد أوكرانيا بالسلاح يهدف لتقوية موقفها في أية مفاوضات مستقبلية مع روسيا.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أن “الرئيس جو بايدن أعلن تزويد اوكرانيا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف بعيدة”.



مضيفا أن “6 ملايين أوكراني هربوا من بلادهم بسبب الهجوم الروسي”.

بدوره، قال أمين عام الناتو أن “أمريكا تلعب دوراً مهماً في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.



مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة منع تمدد الصراع القائم”.

وأوضح أن “تواجد قوات الناتو“في شرق أوربا هدفه التعامل مع أي تهديد روسي للمنطقة”.

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