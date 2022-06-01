التربية النيابية توصي بتضمين منح مالية للمحاضرين والإداريين المجانيين

2022/06/01 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوصت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بتضمين فقرة في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لمنح تخصيصات مالية للمحاضرين والإداريين المجانيين.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة التربية النيابية عقدت برئاسة النائب زيتون حسين الدليمي، رئيس السن، اجتماعاً مشتركا مع اللجنة المالية لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بقطاع التربية، وبحث الاجتماع ملف المحاضرين والإداريين المجانيين وضرورة ايجاد الحلول السريعة والناجعة لسد النقص الحاصل في الكوادر التربوية". وأضافت، أن "لجنة التربية قامت بإرسال مخاطبات بضرورة شمول المحاضرين والاداريين المجانيين بقرار مجلس الوزارء رقم (315) لسنة (2019) وحسب قرار مجلس الوزراء (428) لسنة (2021) فضلا عن تضمين فقرة في مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية لمنح تخصيصات مالية للمحاضرين والاداريين المجانيين بمقدار (150) الف دينار لكل محاضر واداري مجاني". من جانبه أشار رئيس اللجنة المالية النيابية، بحسب البيان، إلى إن "اللجنة تتابع ملف وزارة التربية بشكل عام وملف المحاضرين بشكل خاص بأهمية بالغة لغرض تلبية متطلبات العملية التربوية". وأضاف، أن "المالية النيابية تتبنى ملف المحاضرين وفق الاطر القانونية"، منوها الى "مخاطبة وزارة المالية حول حاجتها من التخصيصات المالية المطلوبة واللازمة من اجل العمل عليها لحل ملف المحاضرين والاداريين المجانيين وتضمينها ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي".

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