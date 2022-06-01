الحشد الشعبي يحيل إرهابيا ناقلا للانتحاريين والمفخخات إلى المؤبد

2022/06/01 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن إحالة إرهابيا ناقلا للانتحاريين والمفخخات الى السجن المؤبد.وذكر بيان لمديرية الإعلام تلقته ايرث نيوز، أن “القضاء العراقي أصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق إرهابي خطير عمل ناقلا للانتحاريين والسيارات المفخخة ضمن ما يسمى “ولاية شمال بغداد” التابعة لفلول “داعش” الإرهابي”.وأضاف أن “المديرية العامة للأمنِ […]

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