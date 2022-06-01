2022/06/01 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت الاتحاد العراقي للكرة الطائرة موعداً لانطلاق بطولة أندية العراق للكرة الشاطئية والتي ستحتضنها العاصمة بغداد.وذكر اتحاد الطائرة في بيان ان “مقر الاتحاد احتضن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة الشاطئية وعضو الاتحاد بشار علي مع أعضاء اللجنة المؤلفة من محمد مخلف مقرر اللجنة والأعضاء محمد عبد السادة وعلي فليح وأنور جاسم […]

ظهرت المقالة تحديد موعد انطلاق بطولة العراق للطائرة الشاطئية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد انطلاق بطولة العراق للطائرة الشاطئية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد انطلاق بطولة العراق للطائرة الشاطئية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).