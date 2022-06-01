2022/06/01 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والمشتقات (ISDA) في الولايات المتحدة أن روسيا لم تسدد فوائد مستحقة على أحد أقساط ديونها، ما يقرب الدولة الروسية من التخلف عن السداد

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