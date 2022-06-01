سطو مسلح على مكتب للصيرفة يسفر عن سرقة أكثر من 300 ألف دولار في البصرة

2022/06/01 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

افاد مصدر امني عن قيام مسلحون بتسليب احد المواطنين وسط البصرة.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين يستقلون سيارة بيك اب قاموا باشهار السلاح بوجه احد المواطنين وسرقة مبلغ 350 الف دولار و8 مليون دينار منه على طريق عام".

وأوضح المصدر ان "المواطن كان متوجه الى ميناء ام قصر غربي البصرة".

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