الكهرباء ترفع أسماء 6 آلاف قارئ للمقاييس للمالية (وثيقة)

2022/06/01 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد طالبت وزارة الكهرباء، الأربعاء، وزارة المالية شمول أكثر من 6 آلاف قارئ للمقاييس بقرار 315 وتحويلهم لعقود بدلا من قرار 341.

وأشارت الوثيقة الصادرة من الوزارة اطلعت عليها (بغداد اليوم) ان "القوائم المرسلة من عدة دوائر تبين أسماء أكثر من 6 آلاف قارئ للمقاييس من اجل شمولهم بقرار 315 وتحويلهم لعقود بدلا من قرار 341.

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