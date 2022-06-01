2022/06/01 | 19:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف لجنة النزاهة النيابية اليوم الأربعاء، عن وجود ملفات “كبيرة”، ما تزال معطلة من الدورة السابق وإلى الآن.وقال النائب عن اللجنة فهد الراشد في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “اللجنة قامت باستدعاء رئيس ديوان الرقابة المالية، لمعرفة القوانين المعطلة والرؤية المستقبلية للديوان، كما ودت اللجنة معرفة العراقيل التي تواجههم في العمل”.وأضاف […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| النزاهة النيابية: ملفات فساد كبيرة سنكشف الستار عنها قريباً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لإيرث نيوز| النزاهة النيابية: ملفات فساد كبيرة سنكشف الستار عنها قريباً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لإيرث نيوز| النزاهة النيابية: ملفات فساد كبيرة سنكشف الستار عنها قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).