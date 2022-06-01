لاهور شيخ جنكي: أهنئ عائلات الشهداء وأعضاء ومناضلو الإتحاد في ذكرى تأسيس الحزب

2022/06/01 | 20:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

هنأ الرئيس المشترك السابق للإتحاد الوطني الكردستاني عائلات الشهداء ومناضلو الإتحاد في ذكرى التأسيس.

وقال شيخ جنكي، في حديث خص به وكالة خبر برس (واخ) ” أنا مطمئن أكثر من أي وقت مضى”.



واضاف أن “أعضاء الإتحاد الحقيقيين الشجعان والغيورين يتوّقون للتغيير أكثر من غيرهم ويحملون هم تصحيح الحزب من الأخطاء والنواقص والتحديات التي يشهدها ضمن إطار النظام الداخلي من أجل تقويمه ووضعه على طريق مام جلال”.

وأوضح أن “من أجل ذلك سنستمر ولن نتوانى عن النضال وعن حفظ سمعة وتأريخ الإتحاد المجيد”.

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