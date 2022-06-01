2022/06/01 | 20:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١.عاقبت المادة ٤١٣ من قانون العقوبات العراقي بالحبس لمدة سنة والغرامة أو بإحدى العقوبتين على الإيذاء أو أحداث المرض وتشدد هذه العقوبة اذا كان الجاني من أصول المجني عليه …وتشدد وتصل إلى الحبس ٣ سنوات اذا استخدمت أدوات أو مواد ضارة للايذاء… ٢.أما إذا نشأ عن الفعل عاهه مستديمة أو جنون أو قطع من أحد […]

ظهرت المقالة ما هي عقوبة الاب الذي يعذب ابنه في القانون العراقي؟ خبير يجيب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي عقوبة الاب الذي يعذب ابنه في القانون العراقي؟ خبير يجيب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي عقوبة الاب الذي يعذب ابنه في القانون العراقي؟ خبير يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).