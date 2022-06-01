إطلاق رواتب لنحو مليون و400 ألف أسرة عراقية

2022/06/01 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل وكالة القاضي سالار عبد الستار، الأربعاء، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر حزيران.

وقال عبد الستار في بيان، إنه "تم إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر حزيران الحالي لمليون و(399769) أسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات بمبلغ يصل الى أكثر من (296) مليار دينار".

ودعا "المستفيدين الى التوجه لمنافذ الصرف لتسلم المبالغ"، مشيرا إلى أن "عدد الأُسر التي تعيلها امرأة يبلغ أكثر من 434 الف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (64) مليار دينار، فيما يبلغ عدد الأُسر التي يعيلها الرجل أكثر من (965) ألف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (232) مليار دينار".

وشدد على "ضرورة الالتزام بالشروط الصحية لخلية الأزمة عند مراجعة منافذ الصرف".

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