توصية نيابية بتضمين تخصيصات للمحاضرين في قانون الأمن الغذائي

2022/06/01 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوصت لجنة التربية في مجلس النواب، الأربعاء، بتضمين فقرة في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لمنح تخصيصات مالية للمحاضرين والإداريين المجانيين.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "لجنة التربية النيابية عقدت برئاسة النائب زيتون حسين الدليمي، رئيس السن، اجتماعاً مشتركا مع اللجنة المالية لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بقطاع التربية، وبحث الاجتماع ملف المحاضرين والإداريين المجانيين وضرورة ايجاد الحلول السريعة والناجعة لسد النقص الحاصل في الكوادر التربوية".

وأضافت، أن "لجنة التربية قامت بإرسال مخاطبات بضرورة شمول المحاضرين والاداريين المجانيين بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة (2019) وحسب قرار مجلس الوزراء (428) لسنة (2021) فضلا عن تضمين فقرة في مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية لمنح تخصيصات مالية للمحاضرين والاداريين المجانيين بمقدار (150) الف دينار لكل محاضر واداري مجاني".

من جانبه أشار رئيس اللجنة المالية النيابية، بحسب البيان، إلى إن "اللجنة تتابع ملف وزارة التربية بشكل عام وملف المحاضرين بشكل خاص بأهمية بالغة لغرض تلبية متطلبات العملية التربوية".

وأضاف، أن "المالية النيابية تتبنى ملف المحاضرين وفق الاطر القانونية"، منوها الى "مخاطبة وزارة المالية حول حاجتها من التخصيصات المالية المطلوبة واللازمة من اجل العمل عليها لحل ملف المحاضرين والاداريين المجانيين وتضمينها ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي".

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