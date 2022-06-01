نهاية رحلة الطواف - مصطفى محمد غريب

2022/06/01 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب الى مظفر النواب " احنه عيب انهاب " * 1ــفي الطواف الاخيرنطبع القبلاتْقبلةفي اللقاء القريب البعيدكلما الشعر جاء النشيد.نذرفُ دمعةًفي الفراق الذي صار تاريخاً مريرعندما الحزن شاء أن يكون المديدأن يكون الغطاءفرسٌ في تخوم السماءْنشهدُ رحلةَ الانعتاقغادرتْ بعد حين وَكَبَتْ في الطريقسفرةً وفراق2 ــسيدي أيها الراحلُ..



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