دقة حبيبتي - أمان صقر

2022/06/01 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمان_صقر من قصاصات ..



أمان صقر،،،،،،،،،دقت حبيبتي ع البيباندقة ..



نسيتها من زمانهزت فؤادي ..



اللي دبل قبل الأوانمين بس مين ..



دا اللي فاكرنادا كان زمان ..دقت حبيبتي دقتينقلت : النغم دا جي منين ..؟ونفضت أحزان السنين وداريت ..



علي قلبي الحزينيمكن صحيح ..



آن الأوانيمكن يطيب ..



جرحي اللي كانيمكن ......





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