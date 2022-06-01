2022/06/01 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#أمان_صقر من قصاصات ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دقة حبيبتي - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#أمان_صقر من قصاصات ..
أمان صقر،،،،،،،،،دقت حبيبتي ع البيباندقة ..
نسيتها من زمانهزت فؤادي ..
اللي دبل قبل الأوانمين بس مين ..
دا اللي فاكرنادا كان زمان ..دقت حبيبتي دقتينقلت : النغم دا جي منين ..؟ونفضت أحزان السنين وداريت ..
علي قلبي الحزينيمكن صحيح ..
آن الأوانيمكن يطيب ..
جرحي اللي كانيمكن ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دقة حبيبتي - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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