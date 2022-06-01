دقة حبيبتي - أمان صقر



دقة حبيبتي - أمان صقر
2022/06/01 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#أمان_صقر من قصاصات ..

أمان صقر،،،،،،،،،دقت حبيبتي ع البيباندقة ..

نسيتها من زمانهزت فؤادي ..

اللي دبل قبل الأوانمين بس مين ..

دا اللي فاكرنادا كان زمان ..دقت حبيبتي دقتينقلت : النغم دا جي منين ..؟ونفضت أحزان السنين وداريت ..

علي قلبي الحزينيمكن صحيح ..

آن الأوانيمكن يطيب ..

جرحي اللي كانيمكن ......

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