2022/06/01 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عنصر في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في مالي، وجرح ثلاثة آخرون، الأربعاء، في هجوم على موكب لهم في كيدال (شمال)، وفق "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).