الحكومة تتراجع عن قرارها وتعيد غلق المنطقة الخضراء

2022/06/01 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعادت الحكومة، اليوم الأربعاء، غلق المنطقة الخضراء بعد الساعة السابعة مساء متراجعة عن قرارها بفتحها امام المارة على مدار الساعة.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، القوات الأمنية اعادت غلق مداخل المنطقة الخضراء بعد الساعة السابعة مساء بعد قرارها الحكومة الأخير بفتحها.

وأضاف ان "الطرق المؤدية اليها شهدت زخم مروري وطوابير من العجلات بعد ان فوجئ المارة بغلق الطريق.

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