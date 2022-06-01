استجابة لما نشرته (بغداد اليوم)..

2022/06/01 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرةحقق الوحش الأصفر لبلدية البصرة العدالة بإزالة مجموعة من التجاوزات في شوارع المحافظة أبرزها مطعم " زرزور" المتجاوز على الأملاك العامة. وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان اليات بلدية البصرة شرعت في حملة لإزالة التجاوزات على الطرق الرئيسية والفرعية ونفذت القانون ضد تجاوز المطعم الذي أقيم على ارضي تابعة لدولة باوراق مزورة.

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت سلسلة من الاخبار بشأن تجاوز صاحب المطعم على الأملاك العامة والاستفادة من البناية لأغراض شخصية مقابل مضايقة المواطنين. وعلى خلفية ما نشرته (بغداد اليوم)، في وقت سابق، قام احد الناشطين المدنيين برفع دعوى قضائية امام قاضي محكمة نزاهة البصرة، بسبب تمليك عدد من شوارع البصرة الى احد الأشخاص.

وقال الناشط المدني عمار الحلفي في وقت سابق لـ (بغداد اليوم ) ان "نزاهة البصرة فتحت تحقيقاً قضائياً بقضية تمليك شوارع البصرة لشخص يدعى معن الشليان ".

وتابع الحلفي، ان "هذه الشوارع هي ملك الدولة لكن تم تحويلها بإسم هذا الشخص بالتحايل على القانون وبأوليات مزورة"، مبيناً انه "قدم الوثائق التي نشرتها بغداد اليوم لقاضي نزاهة البصرة".

وأوضح، انه "اشتكى على محافظ البصرة ومدير بلدية المحافظة لجلوسهما في مطعم زورو، المتجاوز على أراضي الدولة وعدم إزالته رغم وجود قرار قضائي بذلك، وذلك لوجود منافع شخصية للمحافظ ومدير البلدية حيث يعد مطعم زرزور ملتقى لهما".

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