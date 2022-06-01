روسيا تحذر من مواجهة مباشرة مع واشنطن.. خطوة جديدة لأمريكا في أوكرانيا أزعجت موسكو

2022/06/01 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

انتقدت روسيا بشدة، الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2022، قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرةً من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوتين العظميين.سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قال لوكالة الإعلام الروسية إن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا "بشكل سلبي للغاية"، مشيراً إلى أن خطط أمريكا لتزويد كييف بمنظومة الصواريخ هيمارس، وهي منظومة قاذفات صواريخ متعددة تتميز بقدرة عالية على ضرب أهداف بعيدة المدى بدقة.ورداً على سؤال حول احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا، قال ريابكوف: "أي استمرار لشحنات الأسلحة، وهي في زيادة، ترفع خطورة مثل هذا الأمر".وحمَّل المسؤول الروسي واشنطن مسؤولية تصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا قائلاً إن "الولايات المتحدة لا تفعل شيئاً من أجل إيجاد حل ما تماماً كما كان الأمر على مدى سنوات عديدة قبل بدء العملية العسكرية الخاصة".

راجمات صواريخ في طريقها إلى كييف وتأتي تحذيرات روسيا بعد أن كشفت واشنطن أنها ستدرج المنظومة ضمن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 700 مليون دولار يُتوقع الكشف عنها الأربعاء، وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن أوكرانيا أكدت أن صواريخ هيمارس لن تُستخدم ضد أهداف داخل روسيا.كما كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز: "تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة، وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات".فيما لم يوضح الرئيس الأمريكي عن أيّ نوع تحديداً من الأنظمة الصاروخية يتحدّث، لكنّ مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض قال إنّ الأمر يتعلّق براجمات صواريخ من طراز "هيمارس".وصرّح المسؤول لصحفيين، طالباً منهم عدم نشر اسمه، بأنّ الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات هيمارس وصواريخ يصل مداها إلى 80 كلم، واضعاً بذلك حدّاً لأيام عدّة من التكهنات بشأن طبيعة الأسلحة النوعية الإضافية التي قرّرت واشنطن تزويد كييف بها للتصدّي للغزو الروسي.

وهيمارس هي راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة، وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة، كما أوضح المسؤول أنّ الصواريخ التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كلم فقط، على الرّغم من أنّ الجيش الأمريكي لديه صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات.وحرصت واشنطن على تزويد كييف بهذه الصواريخ القصيرة المدى؛ لأنها تريد أن تضمن أنها ستطال أهدافاً داخل أوكرانيا وليس على الأراضي الروسية.وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض إنّ "هذه الأنظمة ستستخدم من قِبَل الأوكرانيين لصدّ التقدّم الروسي على الأراضي الأوكرانية، لكنّها لن تُستخدم ضدّ الأراضي الروسية".وكان بايدن أكّد لصحفيين، صباح الإثنين، أنّ الولايات المتّحدة "لن ترسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية يمكنها أن تصيب أهدافاً داخل روسيا".فيما لم يتضح في الحال عدد هذه الراجمات الصاروخية التي تعتزم واشنطن إرسالها إلى كييف.

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