أردوغان يكشف عن هجوم عسكري تركي مرتقب في شمالي سوريا.. وأمريكا تحذر

2022/06/01 | 20:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عزم بلاده شن عمليات عسكرية جديدة في شمالي سوريا لتوسيع نطاق "المنطقة الآمنة"، التي تستهدف أنقرة أن يصل عمقها إلى 30 كيلومترًا.

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