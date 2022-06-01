قدموا من مخيم الهول السوري.. وصول 150 أسرة من عوائل”داعش” إلى نينوى

2022/06/01 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوصول أكثر من 150 أسرة من عوائل”داعش” إلى نينوى قدموا من مخيم الهول السوري.وأبلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، أن “أكثر من (150) اسرة من عوائل تنظيم داعش الإرهابي الذين كانوا يتواجدون في مخيم الهول السوري، وصلوا الى محافظة نينوى، لإسكانهم في مخيم الجدعة وسط إجراءات أمنية […]

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وصول 150 أسرة من عوائل”داعش” إلى نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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