2022/06/01 | 20:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن عضو تنسيقية خريجي المعاهد التقنية احمد التميمي، الاربعاء، اعادة فتح دائرة المنتوجات النفطية بعد 48 ساعة على اغلاقها.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خريجي المعاهد التقنية المعتصمين امام دائرة المنتوجات النفطية في بعقوبة قرروا انهاء الاعتصام ورفع الخيمة واعادة فتح بوابة الدائرة بعد مضي 48 ساعة على غلاقها كردة فعل احتجاجية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح دائرة المنتوجات النفطية بديالى بعد 48 ساعة على اغلاقها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح دائرة المنتوجات النفطية بديالى بعد 48 ساعة على اغلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).