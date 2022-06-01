الزاملي: عازمون على زيادة تخصيصات وزارة الدفاع

2022/06/01 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، عزم مجلس النواب على زيادة تخصيصات وزارة الدفاع، فيما شدد على ضرورة تكثيف الضربات الجوية على أوكار داعش ومراقبة الحدود.

يتبع..

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