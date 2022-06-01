التعادل السلبي ينهي نتيجة الشوط الأول بين المنتخب الأولمبي ونظيره الأردني

2022/06/01 | 20:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتهى الشوط الاول من مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الاردني بالتعادل السلبي من دون أهداف.ويتواجه الفريقان في الجولة الاولى من كأس آسيا تحت 23 عاماً.وكان المنتخب العراقي قريباً من التسجيل في الدقيقة 35 بعدما منح الحكم ركلة جزاء، قبل ان يلغيها بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد “فار”.يذكر أن العراق […]

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