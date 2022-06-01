2022/06/01 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حراك برلماني لإمتصاص غضب العاطلين عن العمل الزاملي: الحكومة تفتقر إلى رؤية واضحة في ظل تقاضي 11 مليون شخص رواتب بغداد – قصي منذر أتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي امس الأربعاء الحكومة، بالافتقار الى استراتيجية او رؤية في ما يتعلق بملف تعيين الخريجين ومواجهة البطالة، منوهاً الى تقاضي 11 مليون شخص رواتب […]

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