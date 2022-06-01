2022/06/01 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع تجهيز المواطنين بالكهرباء بسبب الغاز الإيراني موجة حر تضرب العراق بدءاً من اليوم بغداد – فائز جواد توقع خبراء الارصاد الجوية اجتياح العراق موجة حر ابتداءً من اليوم الخميس ، وحذروا من التعرض لاشعة الشمس بصورة مباشرة لبلوغ درجات الحرارة نحو خمسين مئوية، فيما اتهمت وزارة الكهرباء ايران من جديد بالوقوف وراء تراجع ساعات […]

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