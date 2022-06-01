2022/06/01 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا الديمقراطية تسلّم العراق 50 من عناصر التنظيم حملة لتفتيش صحراء الجزيرة في الأنبار لملاحقة الدواعش بغداد – ابتهال العربي بدأت القوات الأمنية أمس الأربعاء عملية أمنية تتضمن تفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطا في محافظة الانبار لملاحقة عناصر تنظيم داعش. وقال الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان […]

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