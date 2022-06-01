في اللحظات الأخيرة.. بريطانيا تلغي ترحيل عراقيين إلى أربيل

2022/06/01 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت وزارة الداخلية البريطانية رحلة جوية كان يفترض أن تنقل طالبي لجوء أكراد رفضت طلباتهم إلى كردستان العراق، الثلاثاء الماضي، وسط مخاوف على سلامتهم لو عادوا إلى هناك

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